Снял футболку и набросился на блогера: отец Тайсона Фьюри устроил жесткие разборки (видео)

Во время боя Джейк Пол оскорблял Томми Фьюри

Отец Тайсона Фьюри едва не подрался с известным блогером Джейком Полом. А все из-за его младшего сына Томми.

Томми Фьюри проводил рейтинговый бой против Ролли Фугума. Поединок был не очень зрелищным. Едва ходивших рингом бойцов активно освистывали болельщики, пишет Спорт24.

Комментировал встречу известный YouTube-блогер Джейк Пол. Он не подбирал слов, называя Томи Фьюри "ху*овым боксером".

Все это так разозлило Джона Фьюри, что после боя тот выскочил в ринг, снял с себя футболку и стал вызывать Пола на драку. Но блогер побоялся драться с Фьюри-старшим.

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