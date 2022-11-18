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Дебютант и рекордсмен: достижения всех участников ЧМ-2022

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Дебютант и рекордсмен: достижения всех участников ЧМ-2022

Сборная Катара впервые сыграет на чемпионате мира по футболу

Чемпионат мира в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 сборные. На мудиаль-2026 в Северную Америку поедут уже 46 команд.

Среди нынишних участников один дебютант и один рекордсмен. Сборная Катара впервые сыграет на первенстве планеты, а вот Бразилия никогда не пропускала чемпионаты мира.

Мы расскажем сколько раз каждая сборная выступала на мировых первенствах и какое ее максимальное достижение.

Участники ЧМ-2022

  • Катар — страна-организатор, дебютант
  • Австралия — 6 участий; 1/8 финала — 2006.
  • Англия — 16 участий; чемпион — 1966.
  • Аргентина — 18 участий; чемпион — 1978, 1986.
  • Бельгия — 14 участий; "бронза" — 2018.
  • Бразилия — 22 участия; чемпион — 1958, 1962, 1970, 1994, 2002.
  • Гана — 4 участия; 1/4 финала — 2010.
  • Германия — 20 участий; чемпион — 1954, 1974, 1990, 2014.
  • Дания — 6 участий; 1/4 финала — 1998.
  • Иран — 5 участий; групповой этап.
  • Испания — 16 участий; чемпион — 2010.
  • Камерун — 8 участий; 1/4 финала — 1990.
  • Канада — 2 участия; групповой этап.
  • Коста-Рика — 6 участий; 1/4 финала — 2014.
  • Марокко — 6 участий; 1/8 финала — 1986.
  • Мексика — 17 участий; 1/4 финала — 1970, 1986.
  • Нидерланды — 11 участий; "серебро" — 1974, 1978, 2010.
  • Польша — 9 участий; "бронза" — 1974, 1982.
  • Португалия — 8 участий; "бронза" — 1966.
  • Саудовская Аравия — 6 участий; 1/8 финала — 1994.
  • Сенегал — 3 участия; 1/4 финала — 2002.
  • Сербия — 3 участия; групповой этап.
  • США — 11 участий; "бронза" — 1930.
  • Тунис — 6 участий; групповой этап.
  • Уругвай — 14 участий; чемпион — 1930, 1950.
  • Уэльс — 2 участия; 1/4 финала — 1958.
  • Франция — 16 участий; чемпион — 1998, 2018.
  • Хорватия — 6 участий; "серебро" — 2018.
  • Швейцария — 12 участий; 1/4 финала — 1934, 1928, 1954.
  • Эквадор — 4 участия; 1/8 финала — 2006.
  • Южная Корея — 11 участий; 4-е место — 2002.
  • Япония — 7 участий; 1/8 финала — 2002, 2010, 2018.

Напомним, что в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Интересно, что компания EA Sports предсказала Аргентине победу на ЧМ-2022.

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#Футбол #ЧМ-2022 #ЧМ-2022 в Катаре