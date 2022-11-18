Дебютант и рекордсмен: достижения всех участников ЧМ-2022
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Сборная Катара впервые сыграет на чемпионате мира по футболу
Чемпионат мира в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 сборные. На мудиаль-2026 в Северную Америку поедут уже 46 команд.
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Среди нынишних участников один дебютант и один рекордсмен. Сборная Катара впервые сыграет на первенстве планеты, а вот Бразилия никогда не пропускала чемпионаты мира.
Мы расскажем сколько раз каждая сборная выступала на мировых первенствах и какое ее максимальное достижение.
Участники ЧМ-2022
- Катар — страна-организатор, дебютант
- Австралия — 6 участий; 1/8 финала — 2006.
- Англия — 16 участий; чемпион — 1966.
- Аргентина — 18 участий; чемпион — 1978, 1986.
- Бельгия — 14 участий; "бронза" — 2018.
- Бразилия — 22 участия; чемпион — 1958, 1962, 1970, 1994, 2002.
- Гана — 4 участия; 1/4 финала — 2010.
- Германия — 20 участий; чемпион — 1954, 1974, 1990, 2014.
- Дания — 6 участий; 1/4 финала — 1998.
- Иран — 5 участий; групповой этап.
- Испания — 16 участий; чемпион — 2010.
- Камерун — 8 участий; 1/4 финала — 1990.
- Канада — 2 участия; групповой этап.
- Коста-Рика — 6 участий; 1/4 финала — 2014.
- Марокко — 6 участий; 1/8 финала — 1986.
- Мексика — 17 участий; 1/4 финала — 1970, 1986.
- Нидерланды — 11 участий; "серебро" — 1974, 1978, 2010.
- Польша — 9 участий; "бронза" — 1974, 1982.
- Португалия — 8 участий; "бронза" — 1966.
- Саудовская Аравия — 6 участий; 1/8 финала — 1994.
- Сенегал — 3 участия; 1/4 финала — 2002.
- Сербия — 3 участия; групповой этап.
- США — 11 участий; "бронза" — 1930.
- Тунис — 6 участий; групповой этап.
- Уругвай — 14 участий; чемпион — 1930, 1950.
- Уэльс — 2 участия; 1/4 финала — 1958.
- Франция — 16 участий; чемпион — 1998, 2018.
- Хорватия — 6 участий; "серебро" — 2018.
- Швейцария — 12 участий; 1/4 финала — 1934, 1928, 1954.
- Эквадор — 4 участия; 1/8 финала — 2006.
- Южная Корея — 11 участий; 4-е место — 2002.
- Япония — 7 участий; 1/8 финала — 2002, 2010, 2018.
Напомним, что в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.
Интересно, что компания EA Sports предсказала Аргентине победу на ЧМ-2022.