Дебютант и рекордсмен: достижения всех участников ЧМ-2022

Сборная Катара впервые сыграет на чемпионате мира по футболу

Чемпионат мира в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 сборные. На мудиаль-2026 в Северную Америку поедут уже 46 команд.

Среди нынишних участников один дебютант и один рекордсмен. Сборная Катара впервые сыграет на первенстве планеты, а вот Бразилия никогда не пропускала чемпионаты мира.

Мы расскажем сколько раз каждая сборная выступала на мировых первенствах и какое ее максимальное достижение.

Участники ЧМ-2022

Катар — страна-организатор, дебютант

— страна-организатор, дебютант Австралия — 6 участий; 1/8 финала — 2006.

— 6 участий; 1/8 финала — 2006. Англия — 16 участий; чемпион — 1966.

— 16 участий; чемпион — 1966. Аргентина — 18 участий; чемпион — 1978, 1986.

— 18 участий; чемпион — 1978, 1986. Бельгия — 14 участий; "бронза" — 2018.

— 14 участий; "бронза" — 2018. Бразилия — 22 участия; чемпион — 1958, 1962, 1970, 1994, 2002.

— 22 участия; чемпион — 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. Гана — 4 участия; 1/4 финала — 2010.

— 4 участия; 1/4 финала — 2010. Германия — 20 участий; чемпион — 1954, 1974, 1990, 2014.

— 20 участий; чемпион — 1954, 1974, 1990, 2014. Дания — 6 участий; 1/4 финала — 1998.

— 6 участий; 1/4 финала — 1998. Иран — 5 участий; групповой этап.

— 5 участий; групповой этап. Испания — 16 участий; чемпион — 2010.

— 16 участий; чемпион — 2010. Камерун — 8 участий; 1/4 финала — 1990.

— 8 участий; 1/4 финала — 1990. Канада — 2 участия; групповой этап.

— 2 участия; групповой этап. Коста-Рика — 6 участий; 1/4 финала — 2014.

— 6 участий; 1/4 финала — 2014. Марокко — 6 участий; 1/8 финала — 1986.

— 6 участий; 1/8 финала — 1986. Мексика — 17 участий; 1/4 финала — 1970, 1986.

— 17 участий; 1/4 финала — 1970, 1986. Нидерланды — 11 участий; "серебро" — 1974, 1978, 2010.

— 11 участий; "серебро" — 1974, 1978, 2010. Польша — 9 участий; "бронза" — 1974, 1982.

— 9 участий; "бронза" — 1974, 1982. Португалия — 8 участий; "бронза" — 1966.

— 8 участий; "бронза" — 1966. Саудовская Аравия — 6 участий; 1/8 финала — 1994.

— 6 участий; 1/8 финала — 1994. Сенегал — 3 участия; 1/4 финала — 2002.

— 3 участия; 1/4 финала — 2002. Сербия — 3 участия; групповой этап.

— 3 участия; групповой этап. США — 11 участий; "бронза" — 1930.

— 11 участий; "бронза" — 1930. Тунис — 6 участий; групповой этап.

— 6 участий; групповой этап. Уругвай — 14 участий; чемпион — 1930, 1950.

— 14 участий; чемпион — 1930, 1950. Уэльс — 2 участия; 1/4 финала — 1958.

— 2 участия; 1/4 финала — 1958. Франция — 16 участий; чемпион — 1998, 2018.

— 16 участий; чемпион — 1998, 2018. Хорватия — 6 участий; "серебро" — 2018.

— 6 участий; "серебро" — 2018. Швейцария — 12 участий; 1/4 финала — 1934, 1928, 1954.

— 12 участий; 1/4 финала — 1934, 1928, 1954. Эквадор — 4 участия; 1/8 финала — 2006.

— 4 участия; 1/8 финала — 2006. Южная Корея — 11 участий; 4-е место — 2002.

— 11 участий; 4-е место — 2002. Япония — 7 участий; 1/8 финала — 2002, 2010, 2018.

Напомним, что в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Интересно, что компания EA Sports предсказала Аргентине победу на ЧМ-2022.