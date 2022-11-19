"Европейцы должны 3 тысячи лет извиняться": президент ФИФА выдал странную речь о ЧМ-2022

Футбольный функционер заступился за Катар

Президент ФИФА Джанни Инфантино, который недавно выдал неоднозначное предложение насчет временного перемирия между Украиной и россией, заявил, что европейцы не в праве критиковать Катар в нарушении прав человека, ведь у самих руки по локоть в крови за многотысячную историю.

Речь руководителя главного мирового футбольного органа приводит журналист Дэн Килпатрик в Twitter. Инфантино заступился за Катар, который критикуют за отношение к рабочим, участвующих в постройке объектов ЧМ-2022.

"Европейцы преподают много-много уроков. Я европеец. Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали по всему миру в течение последних трех тысяч лет, мы должны извиняться следующие 3 тысячи лет, прежде чем учить других людей морали.

Кого на самом деле интересуют рабочие? ФИФА, футбол, чемпионат мира и, честно говоря, Катар тоже. Несколько дней назад был на мероприятии, где мы объяснили, что мы делаем для инвалидов на этом чемпионате мира", — заявил Инфантино.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Еще до старта соревнований прогремели несколько скандалов. К примеру, страну-хозяйку обвинили в подкупе футболистов Эквадора, а Катар за 2 дня до начала Мундиаля решил запретить алкоголь для болельщиков на стадионах.