Первый рождественский базар: Свитолина показала милое фото

Теннисистка с дочкой пошла за покупками

Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина в середине октября родила девочку, которую назвали Скай. Сейчас Элина уже ов всю гуляет с малышкой и делится этим со своими подписчиками в социальных сетях.

Спортсменка выложила в Instagram фотографию, которую подписала: "Впервые на рождественском базаре".

28-летняя Элина Свитолина — победительница 16 турниров WTA. Ее лучшее достижение на "Большом шлеме" — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио-2020 украинка завоевала бронзовую медаль.

Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о своих отношениях в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года спортсмены сообщили о перерыве в отношениях, однако уже через два месяца, заявили о помолвке. Гаэль и Элина сыграли свадьбу в июле 2021 года в Швейцарии.

Ранее Свитолина показала комнату своей дочери. А потом опубликовала фото подросшей дочери.