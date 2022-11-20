США - Уэльс: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Обидчики сборной Украины стартуют на Мундиале

На чемпионате мира по футболу, который пройдет в ноябре/декабре в Катаре, во второй игровой день сыграют сборные США и Уэльса.

В прямом эфире в Украине матч 1-го тура группы B покажет платформа megogo, suspilne.media, а также региональные каналы общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.). Этот поединок будет закрывать соревновательный день.

Матч США — Уэльс состоится в понедельник, 21 ноября, в Ар-Райяне на стадионе "Ахмед бин Али", начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Добавим, в группе B вместе с этими командами играют сборные Англии и Ирана, которые свой поединок проведут также в понедельник.

Отметим, букмекеры не сумели назвать однозначного фаворита в матче США — Уэльс, а с турнирными таблицами ЧМ-2022 по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, именно сборная Уэльса победила команду Украины в финале решающего раунда европейского отбора на ЧМ-2022. В Кардиффе на одноименной арене "Желто-синие" уступили, пропустив нелепый автогол, автором котором стал Андрей Ярмоленко.