ЧМ-2022: расписание на 21 ноября

Болельщики увидят сегодня три матча

В понедельник, 21 ноября, на чемпионате мира по футболу будут сыграны три матча. Свой путь на мундиале начинают сборные из групп А и В. Днем ранее ЧМ-2022 открыли Катар и Эквадор. Южноамериканцы добыли уверенную победу над хозяевами мирового первенства. Хотя накануне ходили слухи, что поединок может быть договорным.

Расписание дня

15:00. Группа В. Англия – Иран

18:00. Группа А. Сенегал – Нидерланды

21:00. Группа В. США – Уэльс

Сейчас в Катаре хоть и не лето, но жара невыносимая. Это ощутили на себе уже футболисты сборной Англии, которые тренировались под вентиляторами. Будут ли вентиляторы охлаждать футболистов во время матча, который начнется в обед, посмотрим во время трансляции.

Ранее компания BCA Research смоделировала ход чемпионата мира по футболу. По ее прогнозам мундиаль должна выиграть Аргентина. В финале аргентинцы обыграют Португалию.

Богиня под кроватью, пес-детектив и похищение в Рио: это история Кубка мира по футболу. Судьба трофея настолько уникальна, что по ней могут снимать сериал.