Германия - Япония: прогноз на матч ЧМ-2022

"Немецкая машина" начинает свой путь на мундиале

Чемпион мира-2014 сборная Германии стартует на чемпионате мира по футболу в Катаре матчем против Японии.

Специалисты считают немцев безоговорочными фаворитами игры. Об этом сообщает Пари-Матч.

Аналитики оценили победу Германии в этом противостоянии коэффициентом 1,47 (вероятность 68% при марже букмекеров 3%), успех Японии и ничья маловероятны — коэффициенты 7,30 (14%) и 4,80 (21%) соответственно. Добавим, букмекеры также назвали самый вероятный исход поединка — победа Бундестим со счетом 2:0 (коэффициент 7,30).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Германия — Япония:

Пари-Матч: (победа Германии 1,47 — ничья 4,80 — победа Японии 7,30)

Матч первого тура в группе Е Германия — Япония состоится в среду, 23 ноября, в городе Ар-Райян на Международном стадионе Халифа, начало поединка — в 15:00 по киевскому времени. В Украине эту встречу можно будет посмотреть в прямом эфире бесплатно. Добавим, в квартете Е также выступят Испания и Коста-Рика, которые свой поединок 1-го тура начнут немного позднее.

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