ЧМ-2022: расписание на 23 ноября

Болельщики увидят сегодня четыре матча

В среду, 23 ноября, на чемпионате мира по футболу будут сыграны четыре матча. Свой путь на мундиале начинают сборные из групп E и F. Днем ранее на мундиале грянула настоящая сенсация: сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину.

Расписание дня

Среда, 23 ноября

12:00. Группа F. Марокко – Хорватия

15:00. Группа E. Германия – Япония

18:00. Группа E. Испания – Коста-Рика

21:00. Группа F. Бельгия – Канада

ЧМ-2022: полное расписание и результаты всех матчей

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