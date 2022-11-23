ЧМ-2022: расписание на 23 ноября
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Болельщики увидят сегодня четыре матча
В среду, 23 ноября, на чемпионате мира по футболу будут сыграны четыре матча. Свой путь на мундиале начинают сборные из групп E и F. Днем ранее на мундиале грянула настоящая сенсация: сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину.
Расписание дня
Среда, 23 ноября
- 12:00. Группа F. Марокко – Хорватия
- 15:00. Группа E. Германия – Япония
- 18:00. Группа E. Испания – Коста-Рика
- 21:00. Группа F. Бельгия – Канада
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Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии. Эннер Валенсия сфотографировался в футболке "Шахтера".
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