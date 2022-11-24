Роналду стартует на ЧМ-2022: назван фаворит матча Португалия - Гана

КриРо начинает свой путь на мундиале

В четверг, 24 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре стартует сборная Португалии, которой в первом матче будет противостоять команда Ганы.

Букмекеры отдают предпочтение "европейским бразильцам". Об этом сообщает Пари-Матч.

Аналитики предлагают сделать ставку на успех Португалии с коэффициентом 1,44. В то же время триумф сборной Ганы и ничья маловероятны — коэффициенты 8,80 и 4,60 соответственно. Добавим, специалисты считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:0 в пользу португальцев (коэффициент 5,90).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Португалия — Гана:

Пари-Матч: (победа Португалии 1,44 — ничья 4,60 — победа Ганы 8,80)

Матч Португалия — Гана состоится в Дохе на стадионе 974, начало встречи — в 18:00 по киевскому времени. За ходом этой встречи можно будет следить онлайн у нас на сайте, а также по ТВ в Украине. Отметим, другие представители квартета H Уругвай и Южная Корея свой матч первого тура начнут немного раньше (начало — в 15:00 по киевскому времени).

Этот чемпионат мира уже подарил несколько сенсаций, в частности сборная Аргентины умудрилась проиграть Саудовской Аравии (1:2).