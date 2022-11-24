Будет наш Крым! Усик спел патриотическую песню (видео)
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Боксер записал видео с солистом группы Barabanda
Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO Александр Усик спел патриотическую песню "Лист до мами" с группой Barabanda.
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В ролике сначала патриотические строчки зачитывает солист Barabanda Эльнур Рустамов. Потом неожиданно в кадре появляется Александр Усик, завернутый во флаг Украины и со своими чемпионскими поясами. Далее боксер продолжает исполнять песню с Рустамовым.
Лист до мами
- Зруйнують твій дім, де віяло теплом
- Най тільки зорі, що палають над Дніпром
- Це любов. Що є сили напролом
- Захищаю всю сім'ю від бомб
- Ну привіт, мамо! Це я пишу, твій рідний син
- Чому українською? Тому що вже відпустив козацькі вуси
- Мої справи чудові були б, але війна ще триває!
- Ми боремось тут до кінця, адже іншої Неньки в нас просто немає
- Я бачу хоробрих людей. Я дивлюсь їм прямо в очі
- Я тільки з війной зрозумів, що значать слова спокійної ночі
- Вони катують людей, вони вбивають дітей
- Але, Ма, ми незламні і це ми доводимо світу кожен день!
- І це не останній мій лист. Невдовзі я ще напишу
- І в звільнення наших земель своє ім'я я впишу
- Я тебе дуже люблю. Готов це казати щоденно
- Але, Ма, мені треба бігти, бо за вікном знову сирена
- Зруйнують твій дім, де віяло теплом
- Най тільки зорі, що палають над Дніпром
- Це любов. Що є сили напролом
- Захищаю всю сім'ю від бомб
- Зруйнують твій дім, де віяло теплом
- Най тільки зорі, що палають над Дніпром
- Це любов. Що є сили напролом
- Захищаю всю сім'ю від бомб
- Я знаю, є Бог і він зараз нас бачить
- Я не прошу грошей і навіть якоїсь удачі
- Я прошу тільки одне — дай миру країні
- Чуєш, ти мене чуєш? Моїй Україні
- Мрій, і кохай, і роби тільки так
- Не бійся, скоро закінчиться жах
- Хай мрiя летить, як в небо літак
- Люба, сховаю тебе від атак
- Ми скоро поїдем в Херсон, а потім за ним
- Ма, я тобі обіцяю, це буде наш Крим
- І він більше ніколи не буде стояти в сторонці
- Він буде розквітати, як лоза на сонцi!
- Він буде розквітати, як лоза на сонцi!
- Він буде розквітати, як лоза на сонцi!
- Зруйнують твій дім, де віяло теплом
- Най тільки зорі, що палають над Дніпром
- Це любов. Що є сили напролом
- Захищаю всю сім'ю від бомб
- Зруйнують твій дім, де віяло теплом
- Най тільки зорі, що палають над Дніпром
- Це любов. Що є сили напролом
- Захищаю всю сім'ю від бомб
Напомним, что Усик официально получил обязательного претендента на титул IBF. Украинцу нужно проводить защиту поясов.