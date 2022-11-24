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Будет наш Крым! Усик спел патриотическую песню (видео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публикации
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Автор
fightnews.info Новость обновлена 24 ноября 2022, 00:27

Боксер записал видео с солистом группы Barabanda

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO Александр Усик спел патриотическую песню "Лист до мами" с группой Barabanda.

В ролике сначала патриотические строчки зачитывает солист Barabanda Эльнур Рустамов. Потом неожиданно в кадре появляется Александр Усик, завернутый во флаг Украины и со своими чемпионскими поясами. Далее боксер продолжает исполнять песню с Рустамовым.

Лист до мами

  • Зруйнують твій дім, де віяло теплом
  • Най тільки зорі, що палають над Дніпром
  • Це любов. Що є сили напролом
  • Захищаю всю сім'ю від бомб
  • Ну привіт, мамо! Це я пишу, твій рідний син
  • Чому українською? Тому що вже відпустив козацькі вуси
  • Мої справи чудові були б, але війна ще триває!
  • Ми боремось тут до кінця, адже іншої Неньки в нас просто немає
  • Я бачу хоробрих людей. Я дивлюсь їм прямо в очі
  • Я тільки з війной зрозумів, що значать слова спокійної ночі
  • Вони катують людей, вони вбивають дітей
  • Але, Ма, ми незламні і це ми доводимо світу кожен день!
  • І це не останній мій лист. Невдовзі я ще напишу
  • І в звільнення наших земель своє ім'я я впишу
  • Я тебе дуже люблю. Готов це казати щоденно
  • Але, Ма, мені треба бігти, бо за вікном знову сирена
  • Зруйнують твій дім, де віяло теплом
  • Най тільки зорі, що палають над Дніпром
  • Це любов. Що є сили напролом
  • Захищаю всю сім'ю від бомб
  • Зруйнують твій дім, де віяло теплом
  • Най тільки зорі, що палають над Дніпром
  • Це любов. Що є сили напролом
  • Захищаю всю сім'ю від бомб
  • Я знаю, є Бог і він зараз нас бачить
  • Я не прошу грошей і навіть якоїсь удачі
  • Я прошу тільки одне — дай миру країні
  • Чуєш, ти мене чуєш? Моїй Україні
  • Мрій, і кохай, і роби тільки так
  • Не бійся, скоро закінчиться жах
  • Хай мрiя летить, як в небо літак
  • Люба, сховаю тебе від атак
  • Ми скоро поїдем в Херсон, а потім за ним
  • Ма, я тобі обіцяю, це буде наш Крим
  • І він більше ніколи не буде стояти в сторонці
  • Він буде розквітати, як лоза на сонцi!
  • Він буде розквітати, як лоза на сонцi!
  • Він буде розквітати, як лоза на сонцi!
  • Зруйнують твій дім, де віяло теплом
  • Най тільки зорі, що палають над Дніпром
  • Це любов. Що є сили напролом
  • Захищаю всю сім'ю від бомб
  • Зруйнують твій дім, де віяло теплом
  • Най тільки зорі, що палають над Дніпром
  • Це любов. Що є сили напролом
  • Захищаю всю сім'ю від бомб

Напомним, что Усик официально получил обязательного претендента на титул IBF. Украинцу нужно проводить защиту поясов.

Теги:
#Песня #Александр Усик