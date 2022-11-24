Бразилия - Сербия: Неймару и Ко пророчат легкую победу в матче ЧМ-2022

Бразильцы фавориты всего мундиаля

В четверг, 24 ноября, сборная Бразилии матчем с Сербией будет замыкать программу пятого игрового дня, а также всего первого тура на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Специалисты считают "Пентакампеоне" безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Пари-Матч.

Аналитики предлагают сделать ставку на победу Бразилии с коэффициентом 1,48. Успех Сербии и ничья маловероятны — коэффициенты 7,20 и 4,80 соответственно. Букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 2:0 в пользу бразильцев (коэффициент 7,20).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Бразилия — Сербия:

Пари-Матч: (победа Бразилии 1,48 — ничья 4,80 — победа Сербии 7,20)

Матч первого тура в группе G Бразилия — Сербия состоится в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. За ходом этой встречи можно будет следить в прямом эфире в Украине совершенно бесплатно. Добавим, другие представители квартета G (сборная Швейцарии и Ганы) откроют программу матчей 5-го игрового дня, начало — в 12:00.

С расписанием и результатами всех матчей ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас сайте.