Нидерланды - Эквадор: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

Лидеры группы сыграют в матче за 1-е место

В пятницу, 25 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре Нидерланды и Эквадор проведут поединок второго тура.

Матч группы А Нидерланды — Эквадор можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок состоится в рамках шестого игрового дня.

Игра Нидерланды — Эквадор состоится в Эр-Райяне (пригород Дохи) на Международном стадионе Халифа, начало — в 18:00 по киевскому времени. Еще один поединок в этом квартете Катар — Сенегал состоится немного раньше (начало — в 15:00).

Отметим, в первом туре "Оранжевые" в довольно равной игре с Сенегалом (2:0) сумели добыть три очка, а вот южноамериканская команда без проблем переиграла хозяйку турнира со счетом 2:0. На сайте "Телеграф" доступны расписание и результаты всех матчей чемпионата мира по футболу в Катаре, а также турнирные таблицы группового этапа мундиаля.

Ранее сообщалось, почему на чемпионате мира судьи компенсируют немало игрового времени.