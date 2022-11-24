Нидерланды - Эквадор: специалисты оценили шансы команд

"Оранжевые" близки к выходу из группы

В пятницу 25 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре стартуют матчи второго тура, в частности сборная Нидерландов и команда Эквадора определят лидера группы А.

Аналитики считают европейскую сборную фаворитом в данном противостоянии. Об этом сообщает Пари-Матч.

На победу Нидерландов можно сделать ставку с коэффициентом 1,76. В то же время триумф Эквадора и ничья менее вероятны — коэффициенты 5,00 и 3,70 соответственно. Наиболее вероятным исходом встречи является минимальная победа "хозяев" со счетом 1:0 (коэффициент 6,40), считают букмекеры.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Нидерланды — Эквадор:

Пари-Матч: (победа Нидерландов 1,76 — ничья 3,70 — победа Эквадора 5,00)

Поединок между Нидерландами и Эквадором пройдет в Эр-Райяне на Международном стадионе Халифа (начало — в 18:00 по киевскому времени). Эту встречу можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине по ТВ. В другом матче квартета А сыграют Катар и Сенегал, которые начнут свой матч немного раньше.

Напомним, в первом туре сборная Нидерландов не без проблем одолела команду Сенегала (2:0), что позволило "Оранжевым" добыть важнейшие три очка. Команда Эквадора в пух и прах разнесла хозяйку турнира (2:0), хотя счет полностью не отражает односторонний характер игры.

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