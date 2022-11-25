Аргентина - Мексика: где и когда смотреть суперматч ЧМ-2022

Аргентинцы не имеют права на осечку

В субботу, 26 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится один из центральных матчей групповой стадии Аргентина — Мексика.

Матч группы С Аргентина — Мексика можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок закрывает соревновательную программу седьмого игрового дня в Катаре.

Поединок второго тура Аргентина — Мексика состоится в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик", начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Отметим, в квартете С также выступают команды Саудовской Аравии и Польши, которые свой поединок второго тура проведут раньше (начало в 15:00). Из-за неудачи в первом туре аргентинцам необходимо набирать очки.

"Телеграф" напоминает, что в стартовом матче ЧМ-2022 сборная Мексики разошлась миром с поляками (0:0), а вот поединок Аргентины с Саудовской Аравией завершился громким апсетом, ведь команда ближневосточной страны сенсационно одолела Месси и Ко (2:1). После поединка Лионелю досталось от фанатов.

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