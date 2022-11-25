Аргентина - Мексика: прогноз на суперматч ЧМ-2022

Месси и Ко необходимо набирать очки

В субботу, 26 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре будет сыгран один из центральных матчей второго тура группового этапа — Аргентина — Мексика.

Букмекеры считают сборную Аргентины безоговорочным фаворитом встречи. Об этом сообщает Пари-Матч.

По мнению специалистов, на успех Аргентины можно сделать ставку с коэффициентом 1,55. В то же время победа Мексики и ничья маловероятны — 6,80 и 4,10 соответственно. Аналитики считают, что встреча, вероятнее всего, завершится победой "Бело-голубых" со счетом 1:0 (коэффициент 6,30).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Аргентина — Мексика:

Пари-Матч: (победа Аргентины 1,55 — ничья 4,10 — победа Мексики 6,80)

Поединок второго тура группы С Аргентина — Мексика состоится в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик", начало — в 21:00 по киевскому времени. Эту встречу покажут по ТВ в Украине бесплатно. Саудовская Аравия и Польша, которые также выступают в квартете С, свой поединок 2-го тура проведут немного раньше (начало — в 15:00).

Напомним, Аргентина на старте ЧМ-2022 умудрилась проиграть Саудовской Аравии (1:2), а мексиканцы дали бой полякам (0:0).