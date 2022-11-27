Украинского великана жестоко избили в Лондоне (видео)

Павел Кроленко проиграл бой техническим нокаутом

Уже десятое поражение потерпел украинской супертяжеловес Павел Кроленко на профессиональном ринге. В Лондоне на Wembley Arena наш боксер встречался с ирландцем Томасом Карти.

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Развязка наступила в пятом раунде. Кроленко пропустил мощный левый хук и оказался в тяжелом нокдауне.

Сумел подняться, однако Карти зажал нашего боксера у канатов и продолжил избивать мощнейшими ударами. После того, как украинец снова упал, рефери решил досрочно остановить бой и присудить победу Томасу Карти техническим нокаутом.

Павел Кроленко на профессиональном ринге провел 14 боев — 3 победы, 1 ничья и 10 поражений.

Напомним, что казахстанский боксер Айдоса Ербосынул оказался в коме после тяжелейшого поражения.

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