Португалия - Уругвай: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

В последнем матче 2 тура встретятся фавориты группы

В понедельник, 28 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре в рамках последнего матча второго тура сыграют команды Португалии и Уругвая.

Матч группы H Португалия — Уругвай будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок закрывает программу матчей девятого игрового дня и второго тура ЧМ-2022.

Игра Португалия — Уругвай состоится в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик", начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. В случае победы португальцы обеспечат себе путевку в плей-офф. Добавим, другой поединок в этой группе, Южная Корея — Гана, начнется немного раньше (начало — в 15:00).

Напомним в первом туре ЧМ-2022 по футболу сборная Португалии обыграла Гану (2:3), а вот Южная Корея сенсационно отобрала очки у уругвайцев (0:0). Все результаты и видеообзоры матчей мундиаля доступны у нас на сайте. Кроме того, на "Телеграфе" можно ознакомиться с турнирными таблицами групповой стадии чемпионата мира.