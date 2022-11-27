Бразилия - Швейцария: что говорят букмекеры

На поле встретятся лидеры группы G

В понедельник, 28 ноября, на Кубке мира по футболу в Катаре в очном противостоянии встретятся лидеры квартета G Бразилия и Швейцария.

Накануне встречи букмекеры оценили шансы команд. Безоговорочными фаворитами поединка являются бразильцы, сообщает Пари-Матч.

Специалисты предлагают сделать ставку на успех "Пентакампеоне" с коэффициентом 1,52. Триумф европейцев и ничья маловероятны — коэффициенты 6,90 и 4,20 соответственно. Добавим, самым вероятным исходом встречи, по мнению букмекеров, является победа бразильцев со счетом 1:0 (коэффициент 6,20)

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Бразилия — Швейцария:

Пари-Матч: (победа Бразилии 1,52 — ничья 4,20 — победа Швейцарии 6,90)

Игра Бразилия — Швейцария пройдет в Дохе на стадионе "974", начало поединка — в 18:00 по киевскому времени. Эту встречу покажут в прямом эфире в Украине. Камерун и Сербия, которые также выступают в квартете G, начнут свою игру раньше (в 12:00)

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 Бразилия справилась с Сербией (2:0), а Камерун минимально проиграл Швейцарии (0:1).