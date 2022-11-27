Португалия - Уругвай: букмекеры дали прогноз на суперматч ЧМ-2022
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
КриРо и Ко могут досрочно выйти в плей-офф
В понедельник, 28 ноября, "европейские бразильцы" сыграют против Уругвая в рамках матча второго тура Кубка мира по футболу в Катаре. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Португалия — Уругвай.
Букмекеры не сумели выделить явного фаворита в этом противостоянии, но все-таки отдали предпочтение Португалии. Об этом сообщает Пари-Матч.
На победу португальцев специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,02. В то же время успех южноамериканской команды оценивается коэффициентом 4,20, ничья — 3,30.
Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Португалия — Уругвай:
- Пари-Матч: (победа Португалии 2,02 — ничья 3,30 — победа Уругвая 4,20)
Игра Португалия — Уругвай состоится в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик", начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Эту встречу можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине бесплатно.
"Телеграф" напоминает, что в первом туре мундиаля Португалия в огненном матче обыграла Гану (3:2), а вот Уругвай умудрился не забить Южной Корее (0:0).