Португалия - Уругвай: букмекеры дали прогноз на суперматч ЧМ-2022

КриРо и Ко могут досрочно выйти в плей-офф

В понедельник, 28 ноября, "европейские бразильцы" сыграют против Уругвая в рамках матча второго тура Кубка мира по футболу в Катаре. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Португалия — Уругвай.

Букмекеры не сумели выделить явного фаворита в этом противостоянии, но все-таки отдали предпочтение Португалии. Об этом сообщает Пари-Матч.

На победу португальцев специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,02. В то же время успех южноамериканской команды оценивается коэффициентом 4,20, ничья — 3,30.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Португалия — Уругвай:

Пари-Матч: (победа Португалии 2,02 — ничья 3,30 — победа Уругвая 4,20)

Игра Португалия — Уругвай состоится в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик", начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Эту встречу можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине бесплатно.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре мундиаля Португалия в огненном матче обыграла Гану (3:2), а вот Уругвай умудрился не забить Южной Корее (0:0).