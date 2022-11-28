Эквадор - Сенегал: букмекеры дали неоднозначный прогноз на матч ЧМ-2022

Шансы команд практически равны

Во вторник, 29 ноября, матчем Эквадор — Сенегал начнется третий тур группового этапа на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Специалисты не сумели выделить явного фаворита в этом противостоянии, однако небольшое предпочтение все же отдали южноамериканской команде. Об этом сообщает Пари-Матч.

Аналитики предлагают сделать ставку на победу Эквадора с коэффициентом 2,48. В то же время шансы на успех африканцев и ничью ниже — коэффициенты 3,10 и 3,25 соответственно. Добавим, в этом матче на кону разыгрывается путевка в плей-офф мундиаля. Эквадорцам для выхода из группы достаточно не проиграть, а вот Сенегалу, по сути, нужна только победа.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Эквадор — Сенегал:

Пари-Матч: (победа Эквадора 2,48 — ничья 3,25 — победа Сенегала 3,10)

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 Катар без шансов уступил Эквадору (0:2), а Нидерланды переиграли Сенегал со счетом 0:2. Во втором туре хозяйка мундиаля проиграла "Львам Теранги" (1:3), а "Оранжевые" поделили очки с эквадорцами (1:1).