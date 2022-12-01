Камерун - Бразилия: прогноз на матч ЧМ-2022

Бразилия досрочно пробилась в 1/8 финала ЧМ

В пятницу, 2 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут решающие матчи групповой стадии, в частности Бразилия сыграет с Камеруном.

Несмотря на отсутствие мотивации у бразильцев на этот поединок, букмекеры считают "Пентакампеоне" безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Пари-Матч.

Аналитики предлагают сделать ставку на победу южноамериканской команды с коэффициентом 1,40. В то же время победа камерунцев и ничья маловероятны — коэффициенты 8,20 и 5,00 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Камерун — Бразилия:

Пари-Матч: (победа Камеруна 8,20 — ничья 5,00 — победа Бразилии 1,40)

Матч 3-го тура в группе G Камерун — Бразилия пройдет в катарском Эд-Дайиан на стадионе "Лусаил Айконик", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. За ходом этой игры можно будет следить в режиме онлайн в Украине. В другом матче квартета G сыграют Швейцария и Сербия. На вторую путевку в плей-офф из этой группы претендуют камерунцы, швейцарцы и сербы.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 в Катаре Бразилия обыграла Сербию (2:0), а Камерун проиграл Швейцарии (0:1). Во втором туре бразильцы одолели швейцарцев (1:0), а камерунцы вырвали ничью в игре с сербами (3:3).