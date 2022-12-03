"Да, я могу!": Спорт для детей с инвалидностью

Дети с аутизмом и синдромом Дауна чувствуют себя более уверенными в обществе и скорее одолевают психоэмоциональные барьеры именно благодаря спорту. Такие выводы делают тренеры программы "Да, я могу!" после трех лет существования проекта

Каждый год 3 декабря мировое сообщество отмечает день людей с инвалидностью. Международный день призван привлечь внимание к проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются люди с инвалидностью, а также акцентировать внимание на защите прав таких людей. В Украине ежегодно количество детей с ментальной инвалидностью увеличивается почти на 3 тысяч человек. Сейчас это около 162 тысяч детей. К сожалению, не все родители знают о возможностях спортивных занятий для своих детей с квалифицированными специалистами и наличием инклюзивного оборудования. Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation с 2019 года реализует комплексную программу "Да, я могу!", помогающую обеспечивать инклюзивные тренировки, направленные на поддержку детей с инвалидностью путем привлечения их к спорту.

С первых дней полномасштабного вторжения тренеры программы "Да, я могу!" самоотверженно продолжают регулярно заниматься с детьми и поддерживать ту необходимую социализацию, которую им дает спорт. Каждый из них имеет свой подход к преподаванию и использует свои методики. Они поддерживают подопечных и их родителей, волонтерят и всеми силами приближают заветную победу. Как? Тем, что они на своем месте делают свое дело.

"Я чувствую, что именно сейчас нужен своим подопечным больше всего. Ведь тренеров для детей с инвалидностью, которые могут заниматься спортом и социализироваться из-за него, очень и очень не хватает", — говорит тренер Дмитрий Лазебный-Чоловский (Киев), активный тренер программы "Да, я могу", учитель физической культуры и классный руководитель в киевской школе №216, спикер вебинаров программы "Новая физическая культура" и известный как "Не физрук" в интернете.

Дмитрий Лазебный-Мужской с детьми

В рамках программы "Да, я могу!" Дмитрий помогает детям с инвалидностью заниматься любимым видом спорта – флорболом. А еще с помощью программы и тренировок тренер вносит свой вклад в прогресс целой страны, поскольку привлекает внимание всего общества к вопросам, связанным с обеспечением безбарьерного доступа к спорту.

Для детей с аутизмом и синдромом Дауна крайне важны физические нагрузки, круг единомышленников, дружеская атмосфера. Особенно сейчас, пока в Украине идут активные боевые действия. Спорт спасает от стресса не только детей, но и взрослых. Спорт помогает стабилизировать нравственное состояние и фокусироваться на своей цели.

"Инклюзивные онлайн-тренировки для детей с инвалидностью не останавливались с марта. Они проходили дважды в день, три раза в неделю. И несмотря ни на какие обстоятельства, тренировки проходили согласно графику. Потому что останавливать тренировки в военное время нельзя было. физические нагрузки помогают детям с инвалидностью оставаться в сильной физической форме и поддерживать свое психологическое состояние и дисциплину", — говорит Екатерина Свищева, координатор программы "Да, я могу!" в городе Луцк.

Екатерина Свищева занимается с подопечными

Советы для родителей от тренеров "Да, я могу!"

Занимайтесь с детьми тем, что им нравится. Родители, которые со своими детьми круглосуточно, лучше знают их потребности и любимые дела. Наблюдайте за ними. Есть дети, например, которым не нравится прыгать, но нравится танцевать. Поэтому можно включать музыку и в танец интегрировать прыжки. Применяйте маленькие уловки. Дети быстрее и положительно реагируют, когда задачи интегрированы в интересную игру. Предложите ребенку самому создать плейлист из новых украинских хитов и сделайте банальное движение увлекательным. Спорт – для всех и везде. Для детей и родителей. Даже если вам пришлось переехать, в графике ребенка ничего не должно измениться – тренировки как были, так и остались, дети уверены, что родители рядом. Тренируйтесь по расписанию. Это свидетельствует об определенной стабильности, которая для детей с инвалидностью важнейшая. Такие дети очень чувствительны к любым изменениям. Помните, что тренировки – это не о спорте, а о жизни. Теплая атмосфера, улыбки детей и поддержка являются главной составляющей таких тренировок. Путем спорта дети с инвалидностью адаптируются в разы быстрее обычной жизни.