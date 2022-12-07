Болею за наших союзников! Украинский боксер назвал своего фаворита ЧМ-2022

Тарас Шелестюк хочет, чтобы чемпионом мира стала сборная Англии

Бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Тарас Шелестюк следит за чемпионатом мира по футболу. Накануне суперкомпьютер спрогнозировал победу Англии над Францией, верит в родоначальников футбола и украинский боксер.

"На ЧМ-2022 болел за наших союзников — сборные США, Польши и Англии. Хотел бы, чтобы Англия выиграла чемпионат мира. Это классная команда. У них будет сложный матч против Франции в четвертьфинале, но надеюсь, что они впервые с 1966 года смогут выиграть чемпионат мира. Однако сборные Бразилии и Франции тоже очень сильно смотрятся", – цитирует Шелестюка "Футбол 24".

Интересно, что на этом мундиале марокканский вратарь повторил достижение Александра Шовковского, установленное на чемпионате мира 2006 года.

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