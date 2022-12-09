Месси будет плакать! Экс-игрок "Шахтера" припугнул звезду Аргентины

Фред прогнозирует суперматч на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Бразилии Фред надеется, что в полуфинале чемпионате мира будет классическое южноамериканское дерби. Для этого 9 декабря Бразилия и Аргентина должны выиграть свои поединки в четвертьфинале.

"Я хочу увидеть бой Бразилии с Аргентиной в полуфинале чемпионата мира. Это будет противостояние на огромных скоростях с прекрасной игрой Неймара и слезами Месси после финального свистка", — цитирует Фреда football.ua.

Фред хорошо известен украинским болельщикам, ведь он пять лет играл за донецкий "Шахтер". Трижды с клубом выигрывал чемпионат Украины, а также побеждал в Кубке и Суперкубке Украины.

Летом 2018 года Фред перешел из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед" за 47 млн фунтов.

На чемпионате мира-2022 Фред выходил на поле в трех матчах группового этапа, но остался в запасе на поединок 1/8 финала против Южной Кореи.

Фред на ЧМ-2022

Кстати, на пресс-конференции, посвященной четвертьфиналу, произошел забавный эпизод. На стол, за которым сидел Винисиус, прыгнула кошка. Пришлось руководителю пресс-службы бразильцев проганять животное.