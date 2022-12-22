А потом будет Рамадан: команда Усика диктует условия Фьюри

Бой за звание абсолютного чемпиона нельзя провести позже 4 марта

Промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика объяснил, почему бой c чемпионом WBC Тайсоном Фьюри должен состояться до 4 марта.

"Вероятнее всего, бой пройдет в Саудовской Аравии. Учитывая местные климатические условия после 4 марта поединок будет очень сложно организовать на открытой арене.

Также в арабских странах начнется Рамадан и в этот период точно никто ничего делать не будет. Поэтому если бой не состоится до 4 марта, то может пройти только в конце апреля или начале мая.

Если мы затянем с организацией боя с Фьюри, то нужно будет что-то делать с обязательными претендентами. Как мы с ними все разрулим и будем ли разруливать? Допустим, IBF может просто выдать решение по промоутерским торгам и все. В таком случае Усику и Фьюри придется драться уже не за абсолюта, или поединка вообще не будет. Поэтому бой должен пройти до 4 марта", — сказал Красюк в интервью boxingukraineboxing.

Пока Усик в ожидании Фьюри, соперники на поединок с украинцем выстраиваются в очередь. Сначала IBF ему назначила обязательного претендента Филипа Хрговича, потом WBA обязала подраться с Даниэлем Дюбуа.

Напомним, что в соцсетях появилось видео смоделированного поражения Александра Усика. Боксера выкинули за пределы ринга.