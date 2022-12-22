Прорыв века: в каком виде спорта мужчины впервые выступят на Олимпиаде

В Париже-2024 мужчины будут представлены в синхронном плавании

Международный олимпийский комитет разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях в синхронном плавании на Олимпийских играх. Спортсмены впервые в истории синхронного плавания станут участниками состязаний на Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее сборная Украины по синхронному плаванию выступила на международных соревнованиях под песню "Червона калина".

"Это объявление знаменует собой веху в истории синхронного плавания. Эволюция вида спорта в направлении инклюзивности идет быстрыми темпами, и это решение МОК и Международной федерации плавания поможет нам стать примером для всего олимпийского движения.

Водные виды спорта универсальны, и мужчины отлично зарекомендовали себя в синхронном плавании. Я с нетерпением жду возможности увидеть это новшество, которое будет представлено всему миру в Париже. Включение мужчин — это большая заслуга всех, кто много лет работал над тем, чтобы это произошло", — сказал президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам.

В командных соревнованиях на Олимпиаде-2024 будет по восемь участников из них может быть максимум двое мужчин.

Напомним, что сборная Украины в этом году собрала внушительное количество медалей на чемпионате мира.