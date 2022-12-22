"Танцы со звездами" или Голливуд: что выберет Усик?

Боксер готов завершить карьеру если победит Фьюри

Промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика прокомментировал слова боксера, который намерен после боя с Тайсоном Фьюри завершить карьеру.

"А что ему еще доказывать в боксе? Если он победит Фьюри, то станет двукратным абсолютным чемпионом мира. У него будет четыре пояса супертяжелого дивизиона. Он станет единственным, кто соберет всю коллекцию титулов в двух дивизионах. Это история. После этого нечего доказывать.

После этого он может делать все что захочет — стать ведущим "Танцев со звездами" или сниматься в голливудских фильмах", — сказал промоутер Александр Красюк в интервью boxingukraineboxing.

Пока Усик в ожидании Фьюри, соперники на поединок с украинцем выстраиваются в очередь. Сначала IBF назначила Александру обязательного претендента Филипа Хрговича, потом WBA обязала подраться с Даниэлем Дюбуа.

Напомним, что в соцсетях появилось видео смоделированного поражения Александра Усика. Боксера выкинули за пределы ринга.

Ранее мы писали, что Тайсону Фьюри понадобится операция после боя с Чисорой. Поэтому поединок с Усиком могут отложить.