Александр Свищев: "Мы создали для львовян центр мира"

На львовских кортах LEOLAND завершился чемпионат Украины по теннису

С 12 по 24 декабря во Львове проходил чемпионат Украины по теннису. Турнир состоялся по инициативе Федерации тенниса Украины, генеральными партнерами стали корпорация недвижимости "Ріел", минеральная вода "Трускавецька" и компания "Львівські Круасани". Все игры турнира были проведены на кортах комплекса LEOLAND. Соревнования проходили в двух возрастных категориях: среди детей до 14 лет и среди взрослых.

"Поддержка спорта в любое время является важной составляющей внутренней политики каждой цивилизованной страны. Сегодня украинские спортсмены защищают цвета нашего государства на мировых аренах. Они достойны послов Украины, ведь они повышают осведомленность о нашей стране и о том, каким вызовам нам приходится противостоять. Этот чемпионат открыл нам новые имена в национальном теннисе, продемонстрировал потенциал, который мы должны поддерживать и развивать, чтобы именно украинские теннисисты как можно чаще поднимались на пьедесталы важных мировых турниров", — подвел итоги чемпионата член президиума Федерации тенниса Украины Ростислав Мельник.

LEOLAND – место, где воспитывают победителей

В рамках чемпионата был подписан меморандум о сотрудничестве между Федерацией тенниса и комплексом LEOLAND. Целью меморандума является объединение усилий по поддержанию и развитию тенниса в Украине.

Справка! Комплекс LEOLAND, открытый в сентябре этого года, насчитывает 6 современных крытых кортов для тренировок общей площадью более 3000 кв. м., сертифицированных в категории "Премиум".

"Реализация проекта LEOLAND совпала с бурными для нашей страны временами. Вероятно, более простым решением было дождаться победы. Но мы решили не ждать, а продолжили работать, предоставлять рабочие места и создавать для львовян центр мира, чтобы они имели возможность хоть на некоторое время. отвлечься и заняться спортом. Для нас развитие тенниса как во Львове, так и в Украине в целом является продолжением нашего решения работать в любых условиях.В настоящее время мы можем предоставлять наши корты и всю инфраструктуру комплекса для поддержки ФТУ, потому что верим, что спорт лучшее средством не только для тренировки тела, но и для воспитания духа, духа победителей", — отметил Александр Свищев, инвестор проекта LEOLAND.

Победители в возрастной категории U14:

Девушки, одиночный разряд:

Победитель — Полина Кузнецова (г. Львов), финалистка — Дарья Глебчук (г. Тячев).

Чемпионка Украины Полина Кузнецова

Юноши, одиночный разряд:

Победитель – Дмитрий Втерковский (г. Ивано-Франковск), финалист – Тимур Чуканов (г. Харьков).

Главный судья: Денис Стефоненко.

Победители среди взрослых:

Женщины, парный разряд:

Победители — Алиса Барановская (г. Киев) и Карина Дунда (г. Кривой Рог), финалисты — Полина Кузнецова (г. Львов) и Дарья Глебчук (г. Тячев).

Мужчины, парный разряд:

Победители — Павел Кулабухов (г. Львов) и Василий Егоров (г. Ужгород, Святопетровское), финалисты — Святослав Ильницкий (г. Львов) и Андриан Дрогомирецкий (г. Львов).

Парный смешанный разряд:

Победители – Дарья Медведева (г. Львов) и Даниил Шевчук (г. Львов), финалисты – Яна Микитин (г. Трускавец) и Павел Кулабухов (г. Львов).

Главный судья: Денис Стефоненко.

Женщины, личный разряд:

Победитель – Алиса Барановская (г. Киев), финалистка – Анастасия Запаринюк (г. Львов).

Награждение Алисы Барановской и Анастасии Запаринюк

Мужчины, личный разряд:

Победитель – Роман Бойчук (г. Львов), финалист – Александр Вариченко (г. Одесса).

Главный судья: Денис Стефоненко