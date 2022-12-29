Довбик в экстазе: Месси угробил арбитра, который "убил" Украину в отборе на ЧМ-2022

Лионель Месси "отомстил" за сборную Украины

Нападающий сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик после чемпионата мира по футболу в Катаре заявил, что испанский судья Антонио Матео Лаос, который работал в стыковом матче отбора на мундиаль Уэльс — Украина (1:0), не должен обслуживать игры такого уровня.

Соответствующий комментарий форварда доступен на сайте zbirna.com. Примечательно, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси также раскритиковал Матео Лаоса после четвертьфинала ЧМ-2022 с Нидерландами. В том поединке Антонио потерял контроль над игрой, выдав огромное количество карточек футболистам. После критики от Месси ФИФА отправила арбитра домой.

Довбик считает, что именно Лаос виноват в том, что сборная Украины не квалифицировалась на мундиаль в Катаре. Артем уверен, что ФИФА теперь не будет назначать испанца на большие игры.

"Знаете, я часто вспоминаю этого Лаоса. Смотрел матч чемпионата мира Аргентина – Нидерланды, видел, как нагло вел себя судья, и не понимал, почему ему доверяют такие важные матчи. Надо было довести рефери до 1/4 финала, чтобы понять, какой он? Я читал, что Месси повлиял на то, чтобы испанец заранее уехал из Катара. Ладно, хоть так. Но нас не слышали, а Месси – услышали…" — заявил Артем.

Ранее Довбик заявил, что украинские футболисты будут поддерживать ВСУ до победы над оккупантами.

Напомним, в россии назвали победу сборной Аргентины на ЧМ-2022 неполноценной.