Очистка НОК: олимпийцы избавились от Шуфрича и Суркиса, вместе с ними ушел и Шевченко

Новым вице-президентом организации стал Александр Крикун

Внеочередная Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины приняла отставку Андрея Шевченко с должности вице-президента организации. А также исключила из НОК одиозных политиков Григория Суркиса и Нестора Шуфрича. Хотя известный футболист и волонтер Роман Зозуля называет это замыливанием глаз.

Шевченко был избран на должность вице-президента 17 ноября 2022 года. Однако позже Андрей Николаевич заявил о выходе из НОК, мотивировав свое решение тем, что не может остаться в олимпийском комитете при таком составе. "Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойны их", — говорил тогда Шевченко.

Место Шевченко в должности вице-президента занял бронзовый призер Олимпиады-1996 Александр Крикун, сообщает АСЖУ.

В целом Генассамблея утвердила предварительное решение Исполкома об отставке членов НОК, избранных в ноябре — Жана Беленюка, Георгия Зубка, Андрея Кожемякина, Григория Суркиса, Евгения Пронина, Андрея Шевченко и Нестора Шуфрича. Кстати, Беленюк проиграл Вадиму Гутцайту на выборах президента НОК.