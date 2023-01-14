Петраков возглавит национальную сборную

Украинский специалист продолжит работать на международном уровне

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков, об увольнении которого Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила в январе, вскоре возглавит команду Армении.

Об этом сообщил армянский журналист Сурен Меликсетян на своем telegram-канал. По информации источника, о подписании контракта с Петраковым объявят в ближайшее время.

Официальное объявление о сделке ожидается в субботу-воскресенье, 14-15 января. Сообщается, что местная федерация выбирала между несколькими претендентами, но выбор пал на украинца. На данный момент сборной Армении руководит Роман Березовский, который заменил на этом посту испанца Хоакина Капарроса.

Петраков не сумел вывести сборную Украины на ЧМ-2022 по футболу. Сборная Украины под его руководством провела 15 матчей – 6 побед, 7 ничьих и 2 поражения с разницей мячей 23:13.

Ранее сообщалось, что сборную Украины после Петракова возглавит Сергей Ребров, правда, в подписании Реброва есть некоторые нюансы.

Напомним, в октябре 2022 года состоялась жеребьевка отбора на ЧЕ-2024. Сборная Армении в квалификации сыграет с Хорватией, Уэльсом, Турцией и Латвией.