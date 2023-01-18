Украина выиграла вторую медаль на Универсиаде-2023: кто порадовал болельщиков

Бронзовыми призерами стали Дмитрий Мазурчук и Виталий Гребенюк

Сборная Украины продолжает завоевывать награды на зимней Универсиаде в Лейк-Плэсиде. Мы уже писали о "бронзе" в биатлоне. Теперь украинцы финишировали третьими в лыжном двоеборье.

Дмитрий Мазурчук и Виталий Гребенюк стали бронзовыми призерами в командных соревнованиях. После прыжков с трамплина наша команда шла на третьем месте. Эту позицию удалось удержать и после лыжных гонок, сообщает НОК Украины.

Что такое Универсиада?

Универсиада (Universiade) — международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые Международной федерацией университетского спорта (FISU).

Все участники соревнований должны удовлетворять следующим требованиям:

быть гражданином страны, которую они представляют;

быть не моложе 17 и не старше 28 лет на 1 января года проведения соревнований.

быть действующим студентом высшего учебного заведения либо окончить вуз не ранее 1 года до начала Универсиады.

После шести дней соревнований Украина в общем зачете идет на 20-м месте — у нас две "бронзы". Лидер таблицы медалистов сборная Японии — 22 награды (11 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые).

Ранее сообщалось, что оккупанты уничтожили медали украинской биатлонистки.