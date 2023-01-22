Вратарь дважды сделал из форварда дурака (видео)

Забавный момент произошел в Португалии

В матче молодежного чемпионата Португалии кипер продемонстрировал невероятную технику и хладнокровие возле своих ворот. Ранее в Бельгии голкипер показал чудеса реакции, отбив мяч своим телом.

Соответствующий момент стал вирусным в сети, передает Guardian Football в YouTube. Героем эпизода стал португальский вратарь "Браги" U-23 Жуан Карвалью.

18-летний голкипер в матче против "Риу Аве" U-23 неудачно принял мяч после передачи партнера, однако затем вместо банального выноса решил показать свое мастерство. Для начала Жуан на замахе обманул форварда, после чего красивым финтом прокинул мяч тому между ног. Нападающий был в ярости, ему только и оставалось, что развести руками, а Жуан прославился на весь мир. К слову, Карвалью проделывал свои трюки при счете 1:2 в пользу "Браги".

К слову "Брага" U-23 пробилась в чемпионскую группу, а вот "Риу Аве" U-23 будет сражаться за сохранение прописки в португальской Лиге Открытие U23.

Ранее сообщалось о вопиющей судейской ошибке в матче высшего дивизиона чемпионата Испании.

Напомним, украинский вингер Михаил Мудрик удачно дебютировал за "Челси" в матче против "Ливерпуля" (0:0).