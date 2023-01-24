Российского хоккеиста настигла карма в НХЛ (видео)

Спортсмен отказался надевать символику ЛГБТ, сославшись на православие

Российский хоккеист ХК "Филадельфия" Иван Проворов недавно отказался надеть свитер с ЛГБТ-символикой во время специальной акции команды перед матчем НХЛ. После этого в россиянина дважды жестко попадала шайба. В сети назвали это божьим промыслом.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале Russian NHL. На кадрах видно, как в двух матчах подряд после отказа от участия в ЛГБТ-акции в россиянина жестко попадает шайба.

В матче с "Джетс" во втором периоде игрок "Виннипега" нанес бросок, который угодил прямо в голову Проворову, после чего россиянин рухнул на лед. Хоккеист сумел подняться и добраться до скамейки запасных самостоятельно. А в предыдущем матче против "Детройта" хоккеист "Ред Уингз" попал шайбой в ногу Ивану, после чего партнер докатил лежащего россиянина до скамейки запасных.

В комментариях под видео пользователи намекнули на карму.

Ранее сообщалось, что в Украине был ликвидирован российский хоккеист-оккупант, который решил не прятаться от частичной мобилизации. Напомним, в рф отказались от основателя putin team, который играет в НХЛ.