Ставил на место Роналду: сборную Польши возглавил чемпион Европы

Фернанду Сантуш попробует вывести команду на Евро-2024

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш возглавил сборную Польши. Ранее среди претендентов на этот пост значился Андрей Шевченко.

Сантуш стал третьим иностранным тренером в истории поляков после Лео Бенхаккера и Паулу Соузы.

Напомним, что на чемпионате мира сборная Польши дошла до 1/8 финала, где проиграла Франции.

Сборная Португалии под руководством Сантуша в четвертьфинале ЧМ-2022 уступила Марокко. По ходу турнира у Сантуша и лидера команды Криштиану Роналду возник конфликт. Роналду даже хотел досрочно покинуть мундиаль.

Кстати, в 2016 году Фернанду Сантуш привел сборную Португалии к победе на чемпионате Европы.

Задача пробиться на чемпионат Европы и сейчас стоит перед португальским специалистом. В отборе на Евро-2024 сборная Польши сыграет в одной группе с Чехией, Молдовой, Албанией и Фарерскими островами.

Напомним, что главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб получил почетную награду от престижного журнала World Soccer. Издание назвало Юрия Николаевича "Человеком 2022 года" среди футбольных тренеров мира.