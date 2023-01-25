Укр

Лига наций: онлайн-трансляция жеребьевки

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Лига наций: онлайн-трансляция жеребьевки Новость обновлена 25 января 2023, 08:52

Финальная часть пройдет в Нидерландах

В среду, 25 января, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка финальной части Лиги наций УЕФА. Начало в 12:00 по киевскому времени. Действующим чемпионом является сборная Франции.

В жеребьевке участвуют четыре сборные — победители своих групп в высшем дивизионе.

  • Хорватия
  • Италия
  • Нидерланды
  • Испания

Финальная часть турнира состоится в Нидерландах летом этого года.

  • Полуфинал: 14 июня (Роттердам, 21:45)
  • Полуфинал: 15 июня (Энсхеде, 21:45)
  • Матч за третье место: 18 июня (Энсхеде, 16:00)
  • Финал: 18 июня (Роттердам, 21:45)

Ранее мы писали, что УЕФА планирует запустить Лигу наций для женщин. Что это значит для Украины? Наша женская команда лишь однажды играла на чемпионате Европы — в 2009 году не вышла из группы. На Евро-2022 наши девушки не пробились, проиграв в стыковых матчах Северной Ирландии. На Олимпийских играх также украинки никогда не участвовали. И вряд ли новая система упростит для Украины возможность попасть на крупные турниры.

Теги:
#Футбол #Жеребьевка #Лига Наций УЕФА