Лига наций: онлайн-трансляция жеребьевки

Финальная часть пройдет в Нидерландах

В среду, 25 января, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка финальной части Лиги наций УЕФА. Начало в 12:00 по киевскому времени. Действующим чемпионом является сборная Франции.

В жеребьевке участвуют четыре сборные — победители своих групп в высшем дивизионе.

Хорватия

Италия

Нидерланды

Испания

Финальная часть турнира состоится в Нидерландах летом этого года.

Полуфинал: 14 июня (Роттердам, 21:45)

Полуфинал: 15 июня (Энсхеде, 21:45)

Матч за третье место: 18 июня (Энсхеде, 16:00)

Финал: 18 июня (Роттердам, 21:45)

Ранее мы писали, что УЕФА планирует запустить Лигу наций для женщин. Что это значит для Украины? Наша женская команда лишь однажды играла на чемпионате Европы — в 2009 году не вышла из группы. На Евро-2022 наши девушки не пробились, проиграв в стыковых матчах Северной Ирландии. На Олимпийских играх также украинки никогда не участвовали. И вряд ли новая система упростит для Украины возможность попасть на крупные турниры.