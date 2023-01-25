Лига наций: онлайн-трансляция жеребьевки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Финальная часть пройдет в Нидерландах
В среду, 25 января, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка финальной части Лиги наций УЕФА. Начало в 12:00 по киевскому времени. Действующим чемпионом является сборная Франции.
В жеребьевке участвуют четыре сборные — победители своих групп в высшем дивизионе.
- Хорватия
- Италия
- Нидерланды
- Испания
Финальная часть турнира состоится в Нидерландах летом этого года.
- Полуфинал: 14 июня (Роттердам, 21:45)
- Полуфинал: 15 июня (Энсхеде, 21:45)
- Матч за третье место: 18 июня (Энсхеде, 16:00)
- Финал: 18 июня (Роттердам, 21:45)
Ранее мы писали, что УЕФА планирует запустить Лигу наций для женщин. Что это значит для Украины? Наша женская команда лишь однажды играла на чемпионате Европы — в 2009 году не вышла из группы. На Евро-2022 наши девушки не пробились, проиграв в стыковых матчах Северной Ирландии. На Олимпийских играх также украинки никогда не участвовали. И вряд ли новая система упростит для Украины возможность попасть на крупные турниры.