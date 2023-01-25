Воры украли форму мексиканского клуба перед матчем: команду спас ближайший магазин

На игру мексиканцы вышли в футболках итальянского "Интера"

В поединке чемпионата Мексики по футболу случился довольно курьезный эпизод. Одна из команд вышла на поле в форме миланского "Интера". Кстати, ранее футболист "Интера" попал в громкий политический скандал.

Перед поединком третьего по силе дивизиона чемпионата команда "Левиатана" столкнулась с проблемой – ее базу вместе с формой и всем инвентарем обворовали, пишет "Футбол 24".

Чтобы спасти ситуацию представители клуба побежали в ближайший спортивный магазин. Там продавали форму только "Интера". Вот ее и купили.

Однако сила итальянского клуба не помогла "Левиатане", которая проиграла "Кафеталеросу" — 0:2.

Обычная форма "Левиатаны"

"Левиатана" в футболках "Интера"

Напомним, что в Кубке Португалии впервые в истории футбола была показана белая карточка. Мы объяснили, как появилось это нововведение в футболе и за что дают белую карточку.

"Телеграф" сообщал, что во время полуфинала футбольного турнира в Непале вертолет сел прямо на поле, где проходила игра. Пьяные пассажиры заставили пилота сесть именно на футбольное поле. Во время посадки пыль с поля полетела в сторону трибун, после чего разъяренные болельщики напали на пилота и избили его.