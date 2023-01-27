"Шахтер" - "Копер": прямая трансляция товарищеского матча

Донецкий клуб сыграет с вице-чемпионом Словении

В пятницу, 27 января, донецкий "Шахтер" сыграет второй товарищеский матч на сборах. Первый поединок "горняки" проиграли венской "Аустрии".

Теперь соперником донецкого клуба станет словенский "Копер", который в прошлом сезоне завоевал серебряные медали национального первенства.

Товарищеская встреча начнется в 16.30 по киевскому времени.

ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ШАХТЕР" — "КОПЕР"

ФК "Копер" основан в 1955 году в одноименном городе на юге Словении. В 2010 году команда единственный раз становилась чемпионом страны. Также у "Копера" четыре победы в Кубке Словении и еще дважды команда становилась обладательницей Суперкубка страны.

В прошлом сезоне "Копер" финишировал на втором месте национального первенства, уступив три очка "Марибору". Вместе с серебряными наградами клуб попал в квалификацию Лиги конференций, где вылетел после первого этапа: поражение "Вадуцу" (Лихтенштейн) по результатам двух матчей.

В сезоне-2022/23 "Копер" также идет вторым в чемпионате Словении (20 матчей, 10 побед, 5 ничьих, 5 поражений; разница мячей: 31–18), однако шансов на титул почти нет – отставание от лидера люблянской "Олимпии" составляет 13 очков. Лучшие бомбардиры – полузащитник Андрей Котник (10 голов) и форвард Анис Ясарагич (8).

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