россия обстреляла шахматный клуб в Херсоне (фото)

Захватчики продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины

Во вторник, 31 января, на 342 день полномасштабного вторжения рф в Украину российские оккупанты обстреляли Херсон и попали в здание шахматного клуба.

Об этом в Twitter сообщил гроссмейстер, главный тренер сборной Украины, чемпион Европы 2021 года Александр Сулипа. Он также спросил у общественности, является ли политика частью спорта после такого.

"Сегодня российские террористы обстреляли Херсонский шахматный клуб в Украине, архитектурный памятник. Политика вне спорта?" – написал Сулипа.

Ранее сообщалось, что один из ведущих и наиболее перспективных гроссмейстеров Украины 20-летний Кирилл Шевченко решил выступать за сборную Румынии.

Напомним, на чемпионате мира по шахматам прогремел скандал из-за желто-синей одежды рефери. Президент Международной организации шахматистов (ФИДЕ) россиянин Аркадий Дворкович заставил женщину-арбитра из Ирана поменять футболку в поддержку иранских женщин с надписью Woman Life Freedom. Она не растерялась и надела синий верх и желтый низ.

Добавим, из россии пытается сбежать шахматная "королева".