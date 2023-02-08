Укр

Украинская легкоатлетка завоевала "золото" на турнире во Франции

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Юлия Левченко Новость обновлена 08 февраля 2023, 22:49
Юлия Левченко. Фото twitter.com/AOMH14

Украинские прыгуньи в высоту показывают космические результаты

Украинские прыгуньи в высоту блестяще выступают на международном уровне. В среду, 8 февраля, украинская легкоатлетка Юлия Левченко завоевала "золото" на этапе Всемирного легкоатлетического тура в помещении в Мондевиле (Франция).

Украинка сумела добыть победу, перепрыгнув планку на высоте 1,89 м. Об этом сообщает пресс-служба турнира в Twitter.

Второй результат показала Кармен Бруус (1,86 м) из Эстонии, а "бронзу" добыла местная спортсменка Солен Жикель (1,86 м)

Мировой легкоатлетический тур в помещении. Мондевиль, Франция. Прыжки в высоту. Женщины.

  1. Юлия Левченко (Украина) – 1.89 м
  2. Кармен Бруус (Эстония) – 1.86 м
  3. Солен Жикель (Франция) – 1.86 м
Полное видео соревнований в Мондевиле

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко победила на турнире в Чехии. Второе место там заняла еще одна представительница Украины Юлия Чумаченко.

Напомним, украинка Ярослава Магучих с рекордом выиграла турнир в Норвегии. 21-летняя Ярослава соревновалась только с 16-летней украинкой Мариной Ковтуновой, которая лишь в прошлом году дебютировала на международном уровне.

Теги:
#Легкая атлетика #Прыжки в высоту #Юлия Левченко #Бег с барьерами