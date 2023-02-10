Дочь известного велогонщика сбил грузовик: названа причина аварии

Эстела Домингес готовилась к профессиональной карьере

В начале этой зимы стало известно о том, что знаменитый итальянский велогонщик погиб под колесами грузовика. И вот аналогичный случай произошел в Испании. Погибла перспективная велогонщица Эстела Домингес.

Как сообщает Marca, трагедия произошла на шоссе возле города Саламанка, где училась 19-летняя Домингес. Девушку во время тренировки сбил грузовой автомобиль.

Полиция предположила, что водителя заслепило солнце и он не заметил на дороге Эстелу.

В Испании Домингес считалась довольно перспективной велогонщицей. На последнем чемпионате страны она заняла седьмое место и в этом сезоне должна была войти в состав женской профессиональной команды Sopela.

Стоит отметить, что ее отец Хуан Карлос Домингес был звездой велоспорта 1990-х. На его счету многожество побед в велотуре.

Ранее мы писали, что испанский велогонщик Рауль Гарсия Альварес умер в возрасте 42 лет. Последние 24 года он находился в коме после аварии. Недавно в Нидерландах скончался известный по выступлениям за казахстанскую Astana Pro Team велогонщик Льюве Вестра.