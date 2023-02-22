Италия – Украина: анонс и прогноз на матч отбора в ЧМ-2023

23 февраля. 22:00. Ливорно, Италия. Modigliani Forum

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Прогноз от Parimatch Ukraine:

Победа Италии – 1.36

Победа Украины – 3.38

Ничья – 15.65

Наши шансы на чемпионат мира

Перед февральским квалификационным окном Украина сохраняет шансы на выход в финальную часть чемпионата мира 2023 года, хотя не все зависит только от нее. Из группы L на Мундиаль уже вышли Италия и Испания, и на последнюю путевку претендуют сразу три сборных – Украина, Грузия и Исландия. Команде Багатскиса нужно выигрывать оба матча и ждать осечки прямых конкурентов. В случае, если желто-синие решат свою задачу, то выйдут на ЧМ при следующих условиях:

- победа Грузии над Исландией и поражение грузин в матче с Нидерландами

- победа Исландии над Грузией на выезде и поражение в домашнем матче с Испанией

Украина

Перед решающими матчами Батакскис собрал почти всех лучших и самое важное – доступных. В списке – 12 игроков. По сравнению с ноябрем в составе отсутствуют Иван Ткаченко, Павел Крутоус, Сергей Павлов, Вячеслав Кравцов и Илья Тыртышник. Причины разные: Кравцова не отпускают из его нового тайваньского клуба, Ткаченко абсолютно выпал из ротации в "Прометее", Тыртышник и Павлов тоже не играют в своих клубах, у Крутоуса есть повреждение.

К счастью, в команду возвращаются Богдан Близнюк и Артем Пустовой, пропускавшие предыдущее игровое окно. Восстановился после травмы Исуф Санон, который точно должен взять на себя лидерскую функцию. В команде и Александр Ковляр, который должен был дебютировать за сборную в ноябре, но травмировался. Теперь игрок в отличной форме, поэтому стоит ждать его на площадке.

Команда начала подготовку к официальным матчам 18 февраля в Риге. 23-го сборная уже будет в Ливорно. На арене Пала Модильяни, вмещающей чуть больше 8 тысяч зрителей, будет аншлаг.

Италия

По сравнению с командой, которая в августе обыграла Украину в Риге (89:97), в составе скуадры осталось всего 4 игрока: Мэннион, Риччи, Списсу, Билига. В этот раз "Болонья" не отпустила Пайолу, миланец Бальдассо травмирован, а натурализованного Петручелли из "Брешии" не вызвали, как и Джеффа Брукса из "Венеции". Нет в команде и большинства игроков Евролиги, равно как и игроков из НБА.

Да, Италия гарантировала себе место на ЧМ-2023, да, это не самый сильный ростер. Однако не стоит считать эту команду резервной, состав Италии на матч с Украиной – это качественные игроки, выступающие на ключевых ролях в клубах Серии А, имеющие постоянную игровую практику в топовом чемпионате и мотивированные тем, чтобы проявить себя в сборной.

Украине будет непросто, но для нее победа точно важнее.

Прогноз от Parimatch Ukraine

Аналитики первого легального букмекера и партнера национальной сборной Украины Parimatch Ukraine считают, что шансы украинцев на победу в Ливорно невелики. Коэффициент на успех итальянцев – 1.36, в то время как на украинцев – 3.38. Даже при переходе матча в овертайм скуадра адзура должна забрать свое. Котировки – 1.35.

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