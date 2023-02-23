Вся черно-белая: неожиданный образ Свитолиной (фото)

Теннисистка приняла участие в фотосессии

В начале февраля лучшая теннисистка страны Элина Свитолина приехала в Украину с благотворительной миссией. В ее рамках Свитолина посетила Ирпень и запостила снимки с разрушенного города в социальных сетях.

Теперь Элина сделала новый пост. В Instagram спортменка поделилась кадрами со своей фотосессии в черно-белых цветах. Подписала снимки Свитолина одним эмодзи: "Бомба".

Кстати, Свитолина возмущена заявлением МОК, который готов допустить спортсменов из россии и беларуси к Олимпиаде-2024 в Париже. Теннисистка опубликовала в соцсетях свое заявление, в котором резко осудила возвращение спортсменов из стран-агрессоров на международные соревнования.

28-летняя Элина Свитолина — победительница 16 турниров WTA. Победительница Итогового чемпионата WTA 2018 года. Ее лучшее достижение на "Большом шлеме" — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио-2020 украинка завоевала бронзовую медаль.

В середине октября прошлого года Свитолина и ее супруг, французский теннисист Гаэль Монфис, впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.

Ранее Свитолина показала, как пара отмечала рождественские и новогодние праздники. А также запостила в соцсетях фотографию дочери в вышиванке.