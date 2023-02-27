Вице-чемпионы! Мужская сборная Украины по борьбе почти повторила успех женщин

Украинские борцы отлично начали новый сезон

Мужская сборная Украины по вольной борьбе завоевала пять медалей и заняла второе место в командном зачете на рейтинговом турнире по борьбе "Ибрагим Мустафа" в Александрии (Египет). Украинские борчихи в Египте выиграли медальный зачет.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации спортивной борьбы Украины (АСБУ) в Facebook. На счету нашей команді одно "золото", 2 "серебра" и 2 "бронзы".

В весе до 86 кг триумфатором соревнований стал Василий Михайлов. Андрей Яценко выиграл серебряную награду в категории до 57 кг, Тарас Маркович (до 61 кг) занял второе место. Бронзовые награды завоевали Эрик Арушанян (до 65 кг) и Игорь Никифорук (до 70 кг).

"Спортсмены показали высокие результаты на первых международных соревнованиях в этом году. Уверен, такой старт даст им еще больше сил прославлять Украину на международной арене и бороться за как можно больше медалей! Спасибо ВСУ", — заявил президент АСБУ Юрий Копытько.

Ранее сообщалось, украинские самбисты произвели фурор на Кубке мира, завоевав почти 50 медалей на всех уровнях.

Напомним, чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов успешно защитил титул.