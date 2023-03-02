Украинские паралимпийцы показали феноменальный результат в Дубае

17 наших параатлетов выиграли 24 награды

Паралимпийская сборная Украины по легкой атлетике завоевала 24 медали на соревнованиях в Дубае (ОАЭ). Накануне украинка выиграла "серебро" на престижных соревнованиях по кроссу в Португалии.

Об этом сообщает пресс-служба Национального паралимпийского комитета Украины в Facebook. На счету нашей команды 11 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых наград.

С 26 февраля по 1 марта в ОАЭ прошел World Para Athletics GrandPrix, 14th Fazza International Para Athletics Championships. Наша команда была представлена ​​17 параатлетами, которые в сумме выиграли 24 медали.

Золотые награды завоевали: Владислав Белый (метание копья), Анастасия Москаленко (толкание ядра), Ярослав Окапинский (бег на 400 м), Максим Коваль (толкание ядра), Анастасия Мысник (толкание ядра), Зоя Евсий (метание диска), Игорь Цветов (бег на 100 и 200 м), Юлия Шуляр (бег на 400 м), Зоя Евсий (метание клаба), Николай Жабняк (метание диска).

Серебряные: Наталья Кобзарь (бег на 400 м), Роман Данилюк (толкание ядра), Роман Павлик (прыжки в длину), Ярослав Окапинский (бег на 100 и 200 м), Людмила Данилина (бег на 1500 м).

Бронзовые: Николай Райский (бег на 100 и 400 м), Николай Жабняк (толкание ядра), Александр Яровой (толкание ядра), Наталья Кобзарь (бег на 200 м), Виктория Шпачинская (толкание ядра), Анастасия Москаленко (метание клаба).

В этих соревнованиях приняли участие 585 спортсменов из 60 стран мира.

Ранее сообщалось, что украинская метальница молота Ирина Климец завоевала серебряную медаль на этапе Континентального тура Мировой легкой атлетики категории "Gold" в Австралии.

Кроме того, украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук ценой травмы выиграла "бронзу" на этапе Мирового легкоатлетического тура категории "Gold" во Франции.