россию публично унизили в международном теннисе

Россияне так и не увидели трофей, несмотря на победу

Мужская сборная россии победила на Кубке Дэвиса в 2021 году, однако не получила сам трофей из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

На это пожаловался президент Федерации тенниса россии (ФТР) Шамиль Тарпищев. Об этом сообщает stolica-s.su.

"В последний раз нам не отдали кубок. Да, мы его выиграли, победив в финале Хорватию, но в силу определенных причин трофей не стали передавать россии. Впрочем, это второстепенно, главное, что есть титул.

В целом 2021 год для российского тенниса выдался сверхуспешным. Мы тогда выиграли практически все! Ни одна страна не может похвастаться подобными результатами", – заявил Тарпищев.

Отметим, что сборная рф в 2021 году в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса в составе с Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым, Асланом Карацевым, Кареном Хачановым и Евгением Донским. В финале россияне переиграли команду Хорватии (2:0).

Справка: Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе.

Напомним, теннис один из немногих видов спорта, где россияне свободно соревнуются на международном уровне под нейтральным флагом. От командных турниров россияне отстранены. Недавно в украинском теннисе вспыхнул скандал. Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины рекомендовал украинским спортсменам не участвовать в соревнованиях, где выступают представители стран-агрессоров. Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, а также известные теннисные меценаты жестко раскритиковали данную инициативу НОК.