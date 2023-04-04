Украинский клуб подписал футболиста, игравшего в оккупированном Крыму

Чайка уже удалила новость в соцсетях

Клуб украинской Второй лиги "Чайка" объявила о подписании футболиста команды "Васт" Алексея Тищенко, который выступал в оккупированном Крыму, в чье освобождение в ближайшее время уверена большая часть граждан Украины.

Об этом сообщает Tribuna.com. Условия соглашения с 28-летним полузащитником не раскрываются.

Отмечается, что летом 2017 года Тищенко уехал в оккупированный рф Крым, где перешел в команду "Крымтеплица". В аккаунте игрока в Instagram были фото за 2017 год с геолокацией "россия, Крым, Симферополь"

Как указывает портал, вечером 4 апреля 2023 года футболист удалил эти снимки, включая все остальные из Крыма. Позже "Чайка" удалила пост о подписании новичка в Instagram.

Недавно сообщалось, что бывший футболист сборной Украины сыграл в Крыму.

Ранее появилась информация, что россия хочет провести футбольную аннексию новых украинских территорий. Футбольные "руководители" в оккупированном Крыму заявили, что восемь клубов с полуострова готовы участвовать в российском чемпионате.