Неутешительный рейтинг: Украина сдала позиции в мировом футболе

ФИФА опубликовала первый в 2023 году рейтинг

Сборная Украины опустилась на 30-е место в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) в сравнении с его декабрьской версией.

Как сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), у желто-синих 1530,04 балла. В прошлой версии ранжира команда занимала 26-ю строчку.

Среди представителей УЕФА, желто-синие занимают 16-ю позицию. Соперники сборной Украины в отборе на Евро-2024 занимают следующие места в рейтинге: Англия — пятая, Италия — восьмая, Северная Македония — 65-я, Мальта — 172-я.

Англия - Украина. Видео голов и обзор матча

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1. Аргентина — 1840,93

2. Франция — 1838,45

3. Бразилия — 1834,21

4. Бельгия — 1792,53

5. Англия — 1792,43

6. Нидерланды — 1731,23

7. Хорватия — 1730,02

8. Италия — 1713,66

9. Португалия — 1707,22

10. Испания — 1682,85

На днях появилась информация, что хорватский тренер Славен Билич готов бесплатно возглавить сборную Украины.

Ранее сообщалось, что приоритетным кандидатом для желто-синих УАФ видит Сергея Реброва. Согласно данным комментатора Виктора Вацко, украинский специалист получил предложения от двух европейских клубов, регулярно выступающих в Лиге чемпионов, и он пока не принял решение, хотя заявлял о желании возглавить национальную команду своей страны.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак дал рекомендацию Реброву не соглашаться на работу в сборной Украины, пока УАФ руководит Андрей Павелко.