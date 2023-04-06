Большой позор УЕФА: экс-футболист сборной Украины возмутился переизбранию Павелко

Решение УЕФА вызвало недоумение

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на переизбрание главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на четырехлетний срок.

В своем аккаунте в Twitter экс-игрок выразил недоумение тем, как функционеру удалось выиграть выборы. Он напомнил об обвинениях в адрес чиновника.

"Ничего себе… Я не могу поверить, что УЕФА позволяет Павелко быть переизбранным в исполком. Он не осужден, но находится под следствием.

Коррупция, отмывание денег и продолжающаяся ложь. Большой позор и большая тень на всю организацию", — резюмировал Левченко.

Ранее Печерский суд вынес решение об отстранении Павелко с поста президента УАФ, но организация это опровергала.

Также сообщалось, что прокуратура кантона Юра (Швейцария) выдвинула функционеру обвинения в подлоге, угрозах журналисту, попытке принуждения и частной коррупции.

По данным журналиста Михаила Спиваковского, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не хочет видеть Сергея Реброва у руля сборной Украины, пока во главе УАФ стоит Павелко.