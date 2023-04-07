"Мне страшно": Лучший российский бомбардир сбежал из россии

Футболист выступил против войны

Известный российский футболист Александр Кержаков, завершивший карьеру в 2016 году, рассказал, как в сентябре решил на время выехать из россии. Отъезд был связан с полномасштабным вторжением рф в Украину.

Об этом бывший игрок сборной рф рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на YouTube-канале "Нобель". Кержаков, который является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233) и сборной рф (30), заявил, что всегда выступал против войны, а когда рф начала полномасштабное вторжение, ему и его семье было тяжело находиться в россии.

– Можешь сказать, что именно тебя не устраивает в том, что происходит в россии?

– Блин, ну ты… Очень тяжело говорить так, чтобы ни на что это не повлияло. В этом проблема моего ответа сейчас тебе. И это одна из больших проблем в России, к сожалению.

Мне страшно. Я не мог в это никогда в жизни поверить, что такое возможно.

После практически каждого интервью – можешь загуглить или посмотреть, – когда меня спрашивали, какое твое самое главное желание, единственное, что я просил – чтобы не было войны. В мире вообще.

Потому что я не понимаю, как такое возможно. Чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит, — сказал Кержаков.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб известный фанат львовских "Карпат" Тарас Чучман. Напомним ультрас львовян Юрий Осадчук и Ростислав Шейко отдали жизнь за родину.